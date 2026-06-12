Otra vez un siniestro vial en Muñoz y Vélez Sarsfield

Este viernes a la mañana el cruce de las calles Muñoz y Vélez Sarsfield volvió a mostrarse como uno de los sectores más peligrosos de la Ciudad para el tránsito vehicular.

Escenario de varios accidentes, entre ellos el que en enero de 2025 ocasionó la muerte de motociclista Mario Gosio, tuvo pasadas las 9 de la mañana un choque entre un Ford Focus y un Volkswagen Voyage, que terminaron con importantes daños materiales.

Se hizo presente en el lugar la ambulancia Nº40 de EMO a cargo del doctor Nicolás Veneciano, que trasladó al Hospital “Dr. Héctor Cura” la mujer que conducía el Ford con un ataque de nervios y al hombre que iba a bordo del Volkswagen con dolores en su espalda.