Dos jugadoras del “Bata” al Plan de Desarrollo CAB

Dos jugadoras de Estudiantes fueron convocadas a una de las jornadas del Plan de Desarrollo Federal que tendrá lugar en Mar del Plata.

El próximo lunes 15 de junio, en instalaciones del Club Kimberley, tendrá lugar una de las jornadas del Plan de Desarrollo Federal de la Confederación Argentina de Básquetbol y reunirá a más de 60 jóvenes deportistas de la región pertenecientes a las categorías 2010, 2011 y 2012.

La jornada marcará la cuarta parada del año del Plan de Desarrollo Federal, luego de tres exitosos encuentros realizados en Santa Fe, Paraná y Rosario durante la última semana de mayo.

Durante el encuentro coordinado por integrantes del staff de selecciones nacionales de la CAB y referentes de la Asociación Marplatense de Básquet, las representantes de Estudiantes, ambas pertenecientes a la categoría 2011, compartirán entrenamientos y evaluaciones junto a jugadoras provenientes de distintas asociaciones del sudeste bonaerense.

El Plan de Desarrollo Federal es una propuesta organizada e impulsada por la Confederación Argentina de Básquetbol con el objetivo de fortalecer el crecimiento del deporte en todas las regiones del país. A través de distintos campus y jornadas de observación, la iniciativa busca compartir experiencias con entrenadores locales, detectar talentos desde edades tempranas y brindarles herramientas que contribuyan a su desarrollo deportivo.

En este 2026, el programa está enfocado en el seguimiento y evaluación de jugadores y jugadoras de las categorías 2010, 2011 y 2012. En sus primeras actividades del año contó con la presencia de Cristian Santander, Coordinador del Básquet Formativo de la CAB, y de Leonardo Gutiérrez, responsable del Plan de Desarrollo Federal, quienes encabezaron los trabajos junto al resto del staff nacional.

Fuente: prensa CAE