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Bochas: finalizó el Infanto-Juvenil

En el transcurso de la semana concluyó una nueva semana para las bochas de Olavarría y fue con la definición del Oficial Infanto-Juvenil. Además, hubo Torneo Zonal de Tercetos Damas.

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con su competencias y en la última semana concluyó con la actividad para las categorías formativas.

 

En Sub15, el título fue para Tiziano Orradre de Pueblo Nuevo que, a falta de una fecha, logró la victoria que necesitaba para volverse inalcanzable.

 

Por otro lado, en Sub12, los dos equipos de Hinojo se enfrentaron en la Final y en segundo partido, el “Albiverde” “A” compuesto por Alejandro Aguirre y Sebastián Inocencia se coronó campeón. 

 

Además, el pasado fin de semana, hubo Torneo Zonal de Tercetos Damas y fue con presencia olavarriense en Azul y en Mar del Plata.

 

En la Ciudad balnearia, Norma Bravo, Jorgelina Ferreyra, Natalia Behro y Karina Urrutia lograron la clasificación al Torneo Provincial al derrotar a Partido de La Costa y Mar del Plata.

 

No corrió la misma suerte el representativo local en Azul que, tras imponerse a Alvear y a Las Flores, no pudo con el equipo local en la Final.

 

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