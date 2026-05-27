Los concejales tratarán este jueves la Rendición de Cuentas

Este jueves desde las 9 se realizará la sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante y luego se realizará la sesión especial para el tratamiento de la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2025, segundo de la administración Wesner.

En la sesión ordinaria se incorporó para su tratamiento un expediente que seguramente generará contrapuntos entre oficialismo y oposición. Se refiere a la convalidación de los excesos de gastos correspondientes al ejercicio 2024.

En los fundamentos de ese proyecto se señala que la Comuna obtuvo excedentes por recaudación, transferencias y economías presupuestarias de libre disponibilidad, quedando excesos sin posibilidades de compensar por la suma cercana a 4 mil millones de pesos.

Se sustenta este pedido de tratamiento en la vigencia de la ley 15.557 que entre otros puntos dispuso la emergencia en la situación financiera de la Provincia de Buenos Aires y en el artículo 39 indica: "Los municipios que hayan cerrado los ejercicios fiscales anteriores con excesos de gasto (déficit) y no puedan compensarlos con recursos propios, quedan facultados para solicitar la convalidación de esos desfasajes ante sus respectivos Concejos Deliberantes".

Desde la oposición consideran que este aspecto ya fue tratado el año pasado en el marco del análisis de la Rendición de Cuentas, que además fue rechazada en el recinto deliberativo.

Luego se tratará la Rendición de Cuentas 2025 que fue presentada el 1 de abril por parte del Ejecutivo y que llega al recinto después de varios señalamientos de la oposición por las demoras que se registraron en la habilitación del sistema de Rafam para poder observar gastos y recursos asignados a cada área de gobierno.

Uno de los ejes del debate seguramente girará en torno a la transparencia de la gestión y al acceso a la información de carácter público, además de las cuestiones atinentes al manejo de la economía del municipio.

El año pasado, con la composición anterior del cuerpo, la Rendición fue rechazada con el impulso de la oposición unida (libertarios, PRO y radicalismo). Este año, la mayoría del oficialismo en el Concejo augura un desenlace distinto de la votación.