Todo listo para el inicio de los Cuartos de Final del Torneo Interligas

El certamen que organizan en conjunto las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida iniciará el venidero domingo con los Cuartos de Final tanto en Primera División como en Sub21.
Conocidos los ocho mejores equipos, la Liga de Olavarría sabe que contará con al menos un finalista ya que del mismo lado del cuadro llegan El Fortín, San Martín, Estudiantes y Embajadores.
Sin presencia de equipos de La Madrid y Laprida, además de tres duelos olavarrienses donde se destaca el enfrentamiento entre Ferro y Racing iniciando en el Domingo Colasurdo, jugarán entre sí los únicos sobrevivientes de Bolívar y Azul.
En la categoría preliminar, tres cotejos irán el domingo y el duelo entre Ferro y Embajadores se jugará el lunes.
La programación:
En Primera
Domingo:
14:30 hs.: Cemento Armado vs. Balonpié
15:00 hs.: San Martín vs. El Fortín
15:00 hs.: Embajadores vs. Estudiantes
15:00 hs.: Ferro vs. Racing
Sub21:
Domingo:
11:00 hs.: Boca vs. Balonpié
12:45 hs.: Hinojo vs. El Fortín -en Sierras Bayas-
15:30 hs.: Juventud vs. Lilán
Lunes:
19:00 hs.: Ferro vs. Embajadores