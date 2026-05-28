“La Ley de Etiquetado ayudó a tomar conciencia y mejoró la alimentación”

La nutricionista Marcela Guerrero (MP. 1104) dialogó con Contacto sobre la importancia de la Ley de Etiquetado Frontal, ante la posibilidad de que la normativa sea derogada próximamente.

Durante la entrevista, remarcó los cambios positivos que generó la ley en la alimentación y en la forma de consumir productos ultraprocesados.

En simples palabras, explicó que “lo que hace la Ley de Etiquetado es informarte, vos después decidís” y consideró que “se hizo una mala publicidad” alrededor de la normativa. Guerrero señaló que uno de los puntos más importantes de la ley es el paquete de políticas públicas que acompaña a los sellos de advertencia, especialmente en relación con las infancias y los entornos escolares. “Lo que más duele es que es un paquete de políticas públicas que estamos perdiendo”, expresó.

La especialista también destacó casos concretos en los que la ley ayudó a mejorar decisiones alimentarias. “El sello de exceso de azúcar a una nena diabética la ayudó a identificar que una barra de cereal tenía exceso y antes desconocía, incluso pensando que era sano”, indicó. Según agregó, algo similar ocurrió en adultos mayores con los productos que contienen exceso de sodio.

“Venimos luchando sobre los derechos de la defensa del consumidor”, sostuvo Guerrero, quien además remarcó la importancia de las restricciones publicitarias vinculadas a los alimentos ultraprocesados dirigidos a niños y niñas.

En ese sentido, explicó que la ley también modificó las estrategias de marketing alimentario. “Hoy no hay paquetes de papas fritas con futbolistas en la publicidad, y eso tiene que ver con la ley de etiquetado”, afirmó.

Si bien reconoció que la normativa “tiene sus pro y sus contra” y que algunos productos deberían revisarse en cuanto a su clasificación, insistió en que cualquier modificación debe hacerse “a favor” de mejorar la ley y no de eliminarla.

Por último, resaltó los cambios culturales que comenzaron a verse en las nuevas generaciones. “Hoy los chicos son más astutos en la cuestión alimentaria, saben lo que no es conveniente para la salud. Los chicos ya no piden gaseosas en los cumpleaños, y eso es un trabajo que tiene que ver con la ley de etiquetado”, concluyó.

Para Guerrero, “la ley de etiquetado ha ayudado un montón a tomar conciencia”.