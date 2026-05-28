Argentina tiene la lista de futbolistas para el Mundial 2026

Lionel Scaloni difundió la nómina con los apellidos que buscarán defender el título obtenido por Argentina en la Copa del Mundo de Qatar hace cuatro años.

La lista de convocados incluye 26 futbolistas y otros 7 nombres que fueron citados para entrenar con el equipo y viajarán a Estados Unidos para los dos amistosos previos previniendo alguna lesión o no recuperación de los jugadores que llegan con molestias a 14 días del estreno de la competencia más importante del mundo.

Los futbolistas que ya se consagraron campeones y buscarán defender el título son Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás González.

Vale destacar que Messi afrontará su sexta Copa del Mundo y llega entre algodones debido a una molestia en el último partido con el Inter Miami, sin embargo no es el único representante nacional con molestias.

Las ausencias de la convocatoria incluyen a Marcos Acuña, con problemas físicos en las últimas semanas con River Plate, el azuleño Franco Mastantuono que sumó protagonismo en el Real Madrid y Emiliano Buendía, que tuvo una destacada temporada con el Aston Villa donde se consagró campeón de la UEFA Europa League.

El cuerpo técnico que encabeza Scaloni también confirmó los dorsales y tiene tiempo para realizar modificaciones hasta el día previa al debut oficial.

El cronograma:

Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14hs de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania a las 23hs de Argentina en el Dallas Stadium