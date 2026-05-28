El Gobierno Nacional le quitó a Olavarría más de 50 mil millones de pesos

La paralización de programas, el recorte de fondos y el abandono de políticas públicas fundamentales significan que desde el 2023 Olavarría dejó de recibir más de 50 mil millones de pesos destinados a salud, educación, infraestructura, seguridad y hábitat.

“Mientras Nación recauda cada vez más recursos a través de impuestos que pagan vecinos, trabajadores, productores, comerciantes y empresas de nuestra ciudad, esos fondos no vuelven en obras, programas ni inversiones para Olavarría”, señalaron desde el oficialismo local en el marco de la Rendición de Cuentas 2025.

Cada carga de combustible que realiza un vecino incluye impuestos nacionales. Cada Pyme, comercio o trabajador que tributa ganancias aporta recursos al Estado Nacional. También lo hacen los sectores productivos a través de retenciones, bienes personales, IVA y distintos tributos que salen del esfuerzo diario de nuestra comunidad.

Desde el espacio indicaron que ese dinero “ya no vuelve en rutas, viviendas, obras hidráulicas, escuelas, programas de salud, infraestructura urbana o políticas de seguridad”, y advirtieron que son los municipios quienes hoy deben afrontar solos demandas cada vez mayores en un contexto económico y social muy complejo.

En infraestructura, Olavarría sufrió la paralización de obras claves que además generaban empleo local y movimiento económico. En hábitat y vivienda, el retiro del Estado Nacional frenó programas que representaban oportunidades concretas para cientos de familias de poder construir sus hogares.

En salud y educación, la reducción de transferencias obliga a los gobiernos locales a multiplicar esfuerzos para sostener servicios esenciales sin el acompañamiento que históricamente brindaba Nación.

La ola de despidos y la caída de los salarios hacen que cada vez más vecinos deban recurrir al sistema público de salud, una situación que quedó reflejada en el incremento de 125 mil consultas nuevas registradas en el Hospital Municipal solo durante 2025.

Mientras tanto, el ajuste nacional sigue profundizando las desigualdades entre el interior productivo y el gobierno central, que continúa recaudando recursos de nuestras ciudades pero sin devolverlos en políticas concretas para la comunidad.

“Reafirmamos la necesidad de defender un Estado presente, federal y comprometido con el desarrollo de cada ciudad del país”, expresaron desde Fuerza Patria y remarcaron: “Olavarría aporta, produce, trabaja y genera recursos. Reclamamos que una parte de todo lo que nuestra comunidad aporta vuelva en obras, servicios y oportunidades para nuestros vecinos y vecinas”.