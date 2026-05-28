Por mayoría se aprobó la rendición de cuentas 2025

A las 9:30 de este jueves comenzó en el Cemo la actividad del Concejo Deliberante, que llevó a cabo la sexta sesión ordinaria y una sesión especial para tratar la rendición de cuentas 2025.

Tras varias horas de debate, el expediente fue aprobado por mayoría, con el voto del oficialismo (Fuerza Patria) y la negativa del resto del cuerpo. No apoyaron la rendición los bloques UCR, La Libertad Avanza, Por Más Libertad, Juntos por Olavarría, Pro-ERF y Partido Libertario).

Previamente, y con los mismos votos, se convalidó el déficit del ejercicio 2024. Al respecto, los ediles opositores cuestionaron “la urgencia” del tratamiento del proyecto en la sesión y consideraron que debía abordarse en comisión.

Entre ellos, Francisco González mostró preocupación “por la falta de debate, diálogo y autocrítica del oficialismo ya que saben que tienen mayoría de votos”.

Las siguientes cuatro horas estuvieron abocadas al tratamiento de la rendición de cuentas 2025, que se convirtió en la ordenanza 5829.

En su exposición, el bloque Fuerza Patria hizo referencia al impacto directo de las medidas y recortes del gobierno nacional en los recursos municipales. Desde la otra vereda, los referentes del Pro, La Libertad Avanza y el radicalismo se mostraron críticos y le pidieron al gobierno local que se haga cargo de “su mala administración”.