Las Olimpiadas de los Colegios Privados tuvieron su inauguración

En la jornada de este jueves, en el Macrogimnasio del Parque Guerrero se realizó la apertura de las Olimpiadas de los Colegios Privados.

En esta oportunidad, el Instituto Monseñor César Cáneva es el encargado de la organización del evento, que contará con múltiples disciplinas deportivas y actividades recreativas a lo largo del año. Una de las principales novedades para este año es la incorporación de la disciplina coreografía,

Durante el acto se realizó el tradicional encendido de la llama olímpica, símbolo que dio comienzo formal a las competencias y actividades previstas para esta edición.

En cuanto al cronograma deportivo, las distintas competencias comenzarán el próximo lunes y se desarrollarán durante el mes de junio. Posteriormente, la actividad tendrá una segunda etapa que se disputará en septiembre.