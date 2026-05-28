El Encuentro Nacional “Richard Moyano”, un éxito para casi 700 deportistas

Organizado por la Subcomisión de Básquet del Club Estudiantes se completó la 4° edición del Encuentro Nacional de Mini Básquet “Richard Moyano” y fue un verdadero éxito.

Alrededor de 700 chicos y chicas de 21 instituciones disfrutaron de un fin de semana repleto de básquet, amistad y compañerismo con encuentros en todas las canchas dispuestas dentro del predio “albinegro”.

La doble jornada tuvo uno de sus momentos más emotivos durante el acto inaugural realizado en el Maxigimnasio, donde se recordó la figura de Richard Moyano, histórico utilero albinegro que durante 26 años dejó una huella imborrable en la institución y cuyo legado continúa vigente a través de este encuentro que lleva su nombre.

“Para nosotros no hay nada más gratificante que ver el club lleno de chicos haciendo deporte. Ojalá esto siga pasando en todos los clubes del país”, expresó Dolores Catalá, la presidenta de la Subcomisión de Básquet y miembro de Comisión Directiva quien además destacó el trabajo de todos los colaboradores, familias y dirigentes que hacen posible una nueva edición del encuentro.

Una vez declarada oficialmente inaugurada la cuarta edición del Encuentro Nacional “Richard Moyano”, llegó otro de los instantes más esperados por los chicos. El Gallo Bataraz hizo su aparición ante una multitud que colmó las tribunas del Maxi. Detrás de la mascota estuvo Ángel Abidín, integrante de la Selección Argentina de Parkour, quien brindó un espectáculo impactante con acrobacias, destrezas físicas y sorprendentes volcadas que despertaron la admiración y los aplausos de todos los presentes.

Posteriormente se realizó la entrega de premios a los tres mejores equipos del Torneo de Habilidades desarrollado durante la jornada y el fin de semana concluyó con mucho más básquet y la entrega de presentes a las delegaciones.

Fuente: prensa CAE