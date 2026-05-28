Estudiantes regresa al Torneo Regional Pampeano “B”

Estudiantes completó una destacada actuación en el Torneo de Primera División que organizó la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires durante los primeros meses del año y logró la clasificación a una de las competencias más tradicionales y exigentes del rugby bonaerense y de toda la región.

Estudiantes se ganó nuevamente un lugar entre los protagonistas del certamen regional que lo supo ver finalista en 2013 y volver a medirse frente a clubes históricos de Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca y distintos puntos de la provincia.

El “Bata” que venía participando del Regional Pampeano “C”, manteniéndose como uno de los representantes de UROBA en competencias de alcance bonaerense volverá a afrontar el desafío del Regional Pampeano “B”, torneo que contará con una primera etapa de siete fechas bajo el formato todos contra todos a una rueda.

Una vez finalizada esa instancia, los equipos se dividirán en dos grupos, uno donde jugarán una nueva rueda buscando la clasificación a la Reválida A-B los cuatro mejores y una Reválida donde se jugará la Permanencia.

Además, los dos mejores de la Zona Campeonato accederán a la Reválida A-B junto a los equipos ubicados en el 7° y 8° puesto del Regional Pampeano A, buscando las últimas plazas para la máxima categoría de la temporada 2027.

Por su parte, el último equipo de la Zona Permanencia deberá disputar la Reválida B-C frente a representantes de las otras uniones participantes.

La programación:

6 de junio: Club Los 50 vs CAE (Tandil)

13 de junio: CAE vs Los Miuras (Olavarría)

28 de junio: Biguá RC vs CAE (Mar del Plata)

4 de julio: CAE vs Uncas (Olavarría)

11 de julio: Unión del Sur vs CAE (Mar del Plata)

8 de agosto: CAE vs Club Universitario BB (Olavarría)

22 de agosto: Club Pueyrredón vs CAE (Mar del Plata)

Fuente: prensa CAE