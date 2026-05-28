El pozo millonario del Loto salió en Azul

La suerte pasó por la ciudad de Azul y dejó un premio histórico: un apostador ganó más de $8.764 millones en el Loto Plus y se convirtió en uno de los mayores ganadores del juego en los últimos años en Argentina.

El premio salió en la modalidad “Match”, luego de que una única boleta acertara los seis números sorteados: 13, 15, 18, 19, 29 y 32.

Según trascendió el ticket ganador fue vendido en la agencia de quiniela ubicada en Avenida Mitre y Maipú.

La noticia fue confirmada por la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerense (CAOLAB), que felicitó públicamente a Azul a través de sus redes sociales tras conocerse el resultado.

Aunque el pozo total supera los $8.700 millones, el ganador cobraría cerca de $6.272 millones netos luego de los descuentos impositivos correspondientes. Al valor actual del dólar oficial, el premio equivale a unos USD 4,4 millones.