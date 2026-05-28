Detuvieron a un hombre por abuso sexual agravado

Días atrás, personal del gabinete operativo de la SubDDI Olavarría detuvo a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado.

La captura se concretó en la calle, indicaron desde la dependencia, luego de arduas tareas de encubierto.

El detenido fue trasladado a la sede policial para cumplir con los recaudos legales, y luego trasladado a la Unidad Penitenciaria 2 de Sierra Chica donde quedó alojado para la continuidad del proceso.

La orden de detención fue librada por el Juzgado de Garantías 2 a cargo del Dr. Carlos Villamarín y la investigación estuvo a cargo de la Ayudantía fiscal de delitos contra la integridad sexual, ambos pertenecientes al Departamento Judicial de Azul sede Olavarría.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año. En Olavarría, podés recurrir a la Ayudantía Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. Teléfono de turno: 2284- 585613.