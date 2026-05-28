Detuvieron a un hombre por abuso sexual agravado | Infoeme
Jueves 28 de Mayo 2026 - 12:51hs
13°
Jueves 28 de Mayo 2026 - 12:51hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  policiales
 - 28 de Mayo de 2026 | 12:14

Detuvieron a un hombre por abuso sexual agravado

Fue capturado en la vía pública por la SubDDI Olavarría y trasladado a la Unidad 2 de Sierra Chica, donde permanece alojado para la continuidad del proceso penal.

 

Días atrás, personal del gabinete operativo de la SubDDI Olavarría detuvo a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado.

 

La captura se concretó en la calle, indicaron desde la dependencia, luego de arduas tareas de encubierto.

 

El detenido fue trasladado a la sede policial para cumplir con los recaudos legales, y luego trasladado a la Unidad Penitenciaria 2 de Sierra Chica donde quedó alojado para la continuidad del proceso. 

 

La orden de detención fue librada por el Juzgado de Garantías 2 a cargo del Dr. Carlos Villamarín y la investigación estuvo a cargo de la Ayudantía fiscal de delitos contra la integridad sexual, ambos pertenecientes al Departamento Judicial de Azul sede Olavarría.

 

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año. En Olavarría, podés recurrir a la Ayudantía Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. Teléfono de turno: 2284- 585613. 

 

 

 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME