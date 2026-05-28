Sierra Chica celebra sus 171 años con un gran festejo popular

La localidad de Sierra Chica celebra este 30 de mayo el 171° aniversario de su fundación con una jornada especial abierta a toda la comunidad. El festejo popular se llevará a cabo el próximo sábado en las instalaciones del Club Sierra Chica (Legorburu 1732, 1° piso), con propuestas artísticas, reconocimientos y actividades para compartir en familia.

El cronograma comenzará a las 19 horas con el acto protocolar y la entrega de reconocimientos a vecinos e instituciones. Luego, pasadas las 20 horas, se habilitará el escenario para el desarrollo de los distintos espectáculos musicales y de danza previstos para la celebración.

En esta oportunidad se presentarán el Ensamble Octavio Sabatini, el grupo de danza Herencia Serrana y Laureano Montenegro, mientras que el cierre musical estará a cargo de La Roland Band. Además, durante la noche se realizará el tradicional corte de torta para compartir con los presentes en este nuevo aniversario de la localidad.

La propuesta será con entrada gratuita, aunque debido a la capacidad limitada del espacio se solicita retirar previamente los boletos en la Delegación Municipal de Sierra Chica, con un máximo de dos entradas por persona.

La fecha fundacional del 30 de mayo de 1855 fue establecida oficialmente mediante la Ordenanza Nº 5362/24, impulsada por la Mesa de Gestión Educativa de Sierra Chica y aprobada por unanimidad por el Honorable Concejo Deliberante.

La historia de Sierra Chica se remonta a principios del siglo XIX y está estrechamente vinculada al asentamiento de las tolderías pertenecientes a los pueblos originarios liderados por los Lonkos Catriel y Cachul. Los sucesos ocurridos el 30 de mayo de 1855 marcaron el inicio de un proceso de incorporación de población inmigrante eurocriolla y europea, que posteriormente impulsó el desarrollo de la industria minera y la construcción de la Unidad Penitenciaria.

En el marco de un trabajo de recuperación de la identidad local, las instituciones educativas que integran la Mesa de Gestión Educativa desarrollaron el proyecto “De Pichi Mawida a Sierra Chica”, una investigación orientada a reconstruir los antecedentes históricos de la comunidad y definir una fecha fundacional oficial. Ese trabajo fue elevado al Concejo Deliberante y derivó en la sanción de la Ordenanza Nº 5362/24.