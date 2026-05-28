Hockey: las Damas le dieron continuidad al calendario de la FTH

La Federación Tandilense de Hockey siguió adelante con su calendario y Estudiantes completó doble presentación, una de local.

La primera de las presentaciones del “Bata” fue en Tandil ante Los 50 y luego, en la cancha sintética del Parque Guerrero se disputó una fecha pendiente ante Independiente.

Los resultados:

Sábado:

Sub14:

Los 50 3 – 1 (Pilar Chiappini) Estudiantes

Sub16:

Los 50 1 – 0 Estudiantes

Sub19:

Los 50 2 – 0 Estudiantes

Primera:

Los 50 5 – 2 (Mercedes Olivieri -2-) Estudiantes

Lunes:

Sub14:

Estudiantes 0 – 2 Independiente

Sub16:

Estudiantes 2 (Mercedes Olivieri -2-) – 1 Independiente

Sub19:

Estudiantes 0 – 2 Independiente

Primera:

Estudiantes 0 – 8 Independiente

Por otro lado, volvió a ser numerosa la participación “albinegra” en los seleccionados de la Federación Tandilense de Hockey.

La actividad comenzó el sábado en Tandil con una nueva concentración del seleccionado Sub19 Caballeros, donde seis jugadores formaron parte de los trabajos previstos por el cuerpo técnico. Los convocados fueron Bautista Faure, Adriano Quintana, Lucio Scarafiocca, Jordi Brown, Matteo Verucchi y Bruno Cominotto.

La agenda continuó el domingo en las instalaciones de GEBA, donde se llevó adelante un nuevo entrenamiento de otra de las categorías masculinas de la Federación Tandilense. Allí participaron Gerónimo Martínez Amoroso, Eros Landoni y Jordi Brown, quien volvió a ser convocado y sumó una nueva jornada de trabajo junto al seleccionado.

Por último, este lunes se desarrolló en Tandil el entrenamiento del seleccionado de Primera División Femenina, que contó con la presencia de Victoria Meira.

Fuente: prensa CAE