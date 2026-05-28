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 - 28 de Mayo de 2026 | 16:48

Golf: desafiaron a la neblina y jugaron 9 hoyos

A pesar de las condiciones climáticas adversas, en la jornada del último miércoles tuvo continuidad el Ranking “Piana del Sole”. Martiniano Díaz Oviedo, José Gonzáles y Ricardo De Beláustegui fueron los ganadores.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completaron los 9 hoyos del Medal Play de la 6° fecha del ranking anual para tres categorías que desafiaron la neblina.

Martiniano Díaz Oviedo con 35 golpes fue el ganador en Hasta 9 de Hándicap y fue escoltado por Néstor Leiva y Adolfo Mosescu con 38 golpes.

En De 10 a 16, la victoria fue para José Gonzáles con 34 golpes. Juan Peruilh con 35 golpes fue segundo y Owen Lospinoso con 36 golpes finalizó en tercer lugar.

Por último, en De 17 al Máximo, Ricardo De Beláustegui con 31 golpes se quedó con el primer lugar del podio y lo acompañaron en las principales posiciones, José Armendano con 35 golpes y Guillermo López con 36 golpes.

Fuente: Prensa CAE

 

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