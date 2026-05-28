Copa Libertadores: Platense, con Mendía, avanzó a Octavos de Final

La Copa Libertadores avanza, en el transcurso de la semana, con la definición de los clasificados a la siguiente instancia y Platense logró seguir enriqueciendo su historia con triunfo en Brasil y clasificación.

El “Calamar” derrotó 2 a 0 a Corinthians en el Arena Corinthians y selló su clasificación a los Play-Off como segundo en el Grupo E.

En la primera participación de su vida en la máxima cita continental, Mateo Medía fue uno de los partícipes de la clasificación ya que, junto a toda la defensa del “Marrón”, fueron una fortaleza para el elenco brasilero que a pesar de estar clasificados puso de lo mejor en cancha.

Platense terminó las presentaciones del Grupo con 10 puntos, con tres victorias, 1 empate y dos derrotas.