Del Potro sobre el robo que sufrió en su casa: “Deseo que Tandil vuelva a ser tranquilo y especial”

El extenista Juan Martín Del Potro habló este miércoles por primera vez sobre el robo que sufrió en su casa de Tandil el 15 de mayo último y dijo que “muchas cosas muy valiosas en lo emocional no pudieron ser recuperadas”, además de manifestar sus deseos de que su ciudad natal “vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial”.

En una sentida publicación en la red social X, Del Potro expresó: “Quiero agradecer de corazón todos los mensajes, el cariño y la solidaridad que recibimos en estos días tras el robo ocurrido en mi casa de Tandil”.

“También mi agradecimiento al fiscal de la causa y al fiscal general, los jueces de garantías, DDI, autoridades policiales y medios que trabajaron en la causa y continúan investigando”, añadió.

El exdeportista sostuvo que “lamentablemente muchas cosas muy valiosas en lo emocional, recuerdos únicos e irremplazables, no pudieron ser recuperadas. Aún así deseo profundamente que Tandil vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial”, cerró.

Qué pasó

El robo tuvo lugar el 15 de mayo último, cuando delincuentes ingresaron en la casa de Del Potro en Tandil y robaron distintos objetos de valor como raquetas, medallas y trofeos que consiguió a lo largo de su carrera.

La casa estaba vacía en el momento del asalto y, al poco tiempo, se montó un operativo de búsqueda en la zona.

Fue la madre del exdeportista, Patricia Lucas, quien descubrió el hecho cuando volvió a la vivienda, que tenía uno de los ventanales rotos, un desorden evidente y distintas pertenencias desaparecidas, entre las que había tanto objetos deportivos históricos y afectivos como elementos de valor.

El asalto

El robo ocurrió entre las 17 y las 19 del 15 de mayo pasado, cuando cinco hombres llegaron en un Chevrolet Astra a las inmediaciones de la propiedad de la familia Del Potro y tres de ellos descendieron del vehículo e ingresaron a la vivienda por una abertura de la propiedad.

Mientras tanto, el conductor y otro acompañante permanecieron como “campana”, a la espera de que se concretara el robo.

Entre los objetos sustraídos figuraban una cadena de oro con un dije en forma de cruz, una alianza con inscripción (“Patri 23/12/1983”, propiedad de Patricia Lucas), relojes, perfumes importados, dinero en efectivo, joyas, prendas de vestir y medallas deportivas obtenidas por el extenista durante su carrera profesional.

También se llevaron una raqueta Babolat blanca y amarilla, un reloj Rolex y otros artículos de fuerte valor sentimental para la familia.

Dos de los acusados por el robo, dos jóvenes de nacionalidad chilena, fueron detenidos el 22 de mayo cuando intentaban salir del país.

Se trata de Bastián Jiménez Freraut, de 28 años, e Ignacio Zúñiga Cartés, de 21, quienes incluso tenían una orden de captura internacional emitida por la Justicia de los Estados Unidos.

Ambos fueron capturados el viernes 22 de mayo por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) en la terminal de ómnibus de Retiro, donde estaban por abordar un micro con destino a Misiones, posiblemente para cruzar después a Brasil o a Paraguay.

“Si bien seguramente sabían que eran buscados en los Estados Unidos, no imaginaron que había una circular roja subida a la base de Interpol. Se confiaron y para abordar el ómnibus que los iba a llevar a Misiones presentaron sus documentos verdaderos. Inmediatamente quedaron detenidos”, señalaron a LA NACION fuentes de la la División Prevención Delictiva Internacional del Departamento Interpol y de la Comisaría Terminal de Ómnibus.

El operativo resultó exitoso gracias a una cámara de seguridad ubicada en una estación de servicio de la ciudad de Ayacucho, en el centro-este de la provincia de Buenos Aires, que terminó convirtiéndose en la pieza clave para identificar y desarticular una banda internacional acusada de cometer una serie de robos en casas de deportistas de élite tanto de la Argentina como de los Estados Unidos.

Los ciudadanos chilenos eran buscados por una serie de robos en Tennessee, Tampa, Wisconsin, Cincinnati y Kansas, donde, junto con otros delincuentes, obtuvieron un botín superior a los 2 millones de dólares con robos a viviendas de deportistas de élite norteamericanos, entre ellos, Travis Kelce, estrella del fútbol americano y pareja de la cantante Taylor Swift.

Posteriormente, los otros tres acusados, el argentino Walter Damián D’Amelio y los ciudadanos chilenos Rodolfo Esteban Cartes Escobar y Alfredo Eduardo Espinoza Gallardo, también fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Fuente: La Nación