Liga Federal: Estudiantes cerró su localía con victoria

En el Parque Guerrero, Estudiantes derrotó a Sportivo Independiente y se ilusiona con escalar posiciones en la Conferencia Sudeste A.

El “Bataraz” venció 76 a 70 a Sportivo Independiente y sumó un triunfo vital en su última presentación como local. Facundo Sánz con 24 puntos fue el máximo anotador de la noche.

Templanza y paciencia tuvo el equipo dirigido por Mariano Iglesias para sumar su segundo triunfo seguido en la Liga Federal, arrancó bien, pasó a perder y con una buena reacción en la segunda parte terminó asegurándose la victoria.

Inicio prometedor tuvo el equipo de Olavarría, pero tras la detención forzada desde el banco del elenco de General Pico, se emparejaron las cosas antes del primer final.

El segundo parcial tuvo el mejor momento de la visita que logró su máxima distancia y obligó a la búsqueda de opciones para revertir la sequía ofensiva y lograr igualar antes del entretiempo.

Tras el descanso largo, y tras un inicio poco vistoso, Estudiantes tomó el control del partido, fue sólido en defensa y efectivo en ataque y nunca más lo cedió. Pasó a ganar y comenzó a alejarse para conseguir una decena de puntos de cara a los 10 minutos finales.

El último periodo siguió en la misma sintonía con el “Bata” controlando el juego y el resultado y hasta logró aumentar la diferencia que sostuvo hasta la chicharra a pesar de que los pampeanos esbozaron una reacción que le dio suspenso a la definición.

Fue triunfo “albinegro” con un buen trabajo colectivo, Maretto fue determinante con su aporte goleador y Molina hizo un gran desgaste en las zonas pintadas para, a falta de una fecha, tener asegurado que, pase lo que pase, no se cruzará con el “Rojo” pampeano, uno de los equipos con más presupuesto del grupo.

Síntesis Estudiantes – Sportivo Independiente:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitros: Chantiri, A. y Bianco, L.

Estudiantes (76): Silveyra (5), Piccinelli (14), Arese (4), Maretto (19), Molina (9) -FI- Chapero (2), Mariano (0), Framiñan (10), Rincón (7), Murias (6). DT- Mariano Iglesias

Sportivo Independiente (70): Baeza (10), Dupuy (14), Sanz (24), Más Delfino (5), Rossi (11) -FI- Ballarena (0), Caffaro (2), Raffaelli (3), Costa (1). DT- Fernando Aguilar

Parciales: 18 – 20; 41 – 41; 63 – 51 y 76 – 70