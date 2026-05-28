Torneo Interligas Juvenil: a la 6° fecha solo le resta un cruce

El certamen interligas que cuenta con la participación de equipos de la Liga de Olavarría y Bolívar jugó más partidos de la 6° fecha.

En la jornada del último martes prosiguió fecha con duelos en Bolívar, donde Empleados y Racing ganaron un juego cada uno, mientras que finalmente no se pudo completar la acción con el clásico entre Ferro y El Fortín y esos partidos fueron reprogramados para la próxima semana.

De este modo, al sexto capítulo de la competencia que se juega en Sub12 y Sub14 todavía le restan dos encuentros; ya que previamente se habían completado los cruces entre Bancario y San Martín, también en la vecina localidad.

Los resultados:

Sub12

Empleados de Comercio 3 – 2 Racing

Bancario 1 – 0 San Martín

Sub14

Empleados de Comercio 2 – 5 Racing

Bancario 1 – 0 San Martín

Fuente: Prensa TURD