Las operaciones y el millonario botín de la banda chilena que robó a Del Potro

En más dos millones de dólares se calcula el botín logrado por la banda chilena que robó en la casa de Juan Martín Del Potro en Azul y fue capturada merced al trabajo de la DDI de Azul. Hay relojes de lujo, joyas, bolsos de diseñador, cajas fuertes arrancadas de mansiones y hasta fotografías tomadas por los propios ladrones posando junto a parte de lo robado.

Cuatro de los cinco ciudadanos chilenos acusados de integrar una banda dedicada a asaltar las casas de estrellas del deporte norteamericano habían quedado bajo la lupa judicial tras el robo en la vivienda de Juan Martín del Potro.

Los pedidos de captura internacional y extradición emitidos por Estados Unidos describen con detalle el funcionamiento de una organización que, entre octubre de 2024 y enero de 2025, recorrió distintos estados del país del norte siguiendo un patrón preciso: ingresar en residencias de figuras de la NFL, la NBA y la NHL para llevarse objetos de altísimo valor mientras sus dueños estaban fuera de casa.

Los detenidos permanecen bajo custodia mientras avanzan los trámites de extradición solicitados por Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones, la red criminal habría participado en robos contra propiedades de figuras de la NFL y la NBA, entre ellas Patrick Mahomes, Travis Kelce, Luka Doncic y Mike Conley Jr.

La investigación también vincula al grupo con robos cometidos contra otros atletas estadunidenses durante 2024 y 2025. Entre las víctimas mencionadas en expedientes federales aparecen el quarterback Joe Burrow, el jugador de la NBA Bobby Portis y el pitcher de MLB Blake Snell.

Según autoridades de Estados Unidos, los sospechosos analizaban publicaciones en redes sociales, calendarios deportivos y desplazamientos de los jugadores para identificar cuándo las residencias quedarían vacías.

La organización utilizaba inhibidores de señal, tecnología para bloquear redes inalámbricas y métodos para inutilizar sistemas de alarma y cámaras de vigilancia. En varios casos, las casas eran atacadas mientras los atletas disputaban partidos fuera de casa.

El botín acumulado incluyó relojes de lujo, joyería, dinero en efectivo, trofeos deportivos y artículos personales valuados en millones de dólares. Solamente en los casos investigados en Estados Unidos, autoridades estiman pérdidas superiores a los dos millones de dólares.

La NFL incluso emitió una alerta de seguridad interna a equipos y jugadores después de los robos sufridos por Mahomes y Kelce. El memorando advertía sobre grupos organizados capaces de monitorear hábitos privados de atletas mediante información pública y actividad digital. (Fuente: www.excelsior.com.mx)