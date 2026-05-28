“Madres en Movimiento” frente a los consumos problemáticos

El próximo 5 de junio se realizará en Olavarría el encuentro artístico y literario “Madres en Movimiento”, una propuesta impulsada por el espacio Madres contra la Droga, surgido desde los barrios junto a Vientos de Libertad y el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos).

La jornada reunirá música, literatura, poesía y distintas expresiones artísticas construidas desde las experiencias de madres y familias atravesadas por situaciones de consumos problemáticos. El objetivo del encuentro es generar un espacio colectivo de escucha, reflexión y acompañamiento, poniendo en el centro la voz de quienes muchas veces sostienen en soledad estas situaciones.

Desde la organización destacan que la problemática de los consumos no puede pensarse de manera individual, sino social y comunitaria. En ese sentido, “Madres en Movimiento” busca también romper con los prejuicios, el silencio y el estigma que recaen sobre las familias y especialmente sobre las mujeres, que históricamente cargan con las tareas de cuidado.

A través de la escritura y el arte, el espacio propone construir herramientas colectivas para transformar el dolor en organización, contención y lucha. “La salida siempre es colectiva”, expresan desde el grupo.

La actividad será abierta a toda la comunidad y contará con artistas locales, lecturas colectivas y momentos de intercambio entre vecinos y vecinas de la ciudad.

Desde “Madres contra la Droga” invitan a toda la comunidad de Olavarría a acompañar esta iniciativa y ser parte de una tarde donde la palabra, el arte y la organización popular se vuelven herramientas de cuidado y esperanza.