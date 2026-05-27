Tres empresas compraron lotes en agrupamientos industriales olavarrienses

En la jornada del pasado martes el intendente Maximiliano Wesner encabezó un encuentro con empresarios locales que se concretó en la Sala de Reuniones del Palacio Municipal, en una actividad que dio marco a la firma de boletos de compra venta de tres firmas locales propietarias de lotes que se encuentran ubicados en agrupamientos industriales de nuestra ciudad.

El encuentro y la rúbrica de los contratos por parte del Intendente Municipal y los responsables de las empresas, contó con la participación del secretario de Desarrollo Económico José Pablo Di Uono, el Subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino y la directora Administrativa Susana Brun.

Dos firmas compraron lotes en la ZALO, se trata de Infimod, que estuvo representada por su titular Fabián Antonini, y Expreso 7400 S.R.L. que contó con la presencia de la familia Palavecino, que es la titular del mencionado transporte.

La restante, Chronos Ingeniería SRL, se radicará en los Fresnos. Estuvo presente uno de sus socios gerente, Lucas Arouxet.

Durante la reunión el Intendente destacó la relevancia de este tipo de encuentros y firmas, que se traducen en un compromiso de ambas partes en seguir apostando por el desarrollo del entramado productivo olavarriense.

Reseña de las empresas

_ INFIMOD: es una firma prestadora de Servicios que se encarga de administrar, gestionar, coordinar y ejecutar tareas de montajes y mantenimientos industriales y Construcción de Obras, Metalúrgica y Montaje de equipos y cañerías. Desde el año 2010 se encuentra radicado en la Ampliación del Parque Industrial de Olavarría – Sector V, contando con la necesidad de poseer un espacio adecuado para maquinarias, movimiento vehicular y servicio de transporte.

_ Expreso 7400 SRL: Empresa familiar dedicada al servicio de transporte de cargas, brindando servicio logísticos puerta a puerta y a necesidad de los clientes.- Comienzan su actividad en el año 2019, a cargo de Roberto Palavecino, y que hoy gracias a su crecimiento toda la familia se encuentra abocada al desarrollo de la misma, acompañados por sus hijos Máximo e Ignacio. Actualmente se encuentran radicados en Área 226.

_ Chronos Ingeniería S.R.L.: Nació en el 2002 con el proyecto de desarrollar una empresa de servicios, apoyados en firmas líderes como Sullair Argentina, CASIBA, Flygt y Repicky. Servicio especializado en compresores de aire, grupos electrógenos, equipos de trabajo en altura y equipos móviles, brindando asesoramiento y servicio en desarrollos de sistemas de aire comprimido. Las necesidades de sus clientes hicieron necesario desarrollar el área Civil, de montaje y fumistería dentro de cada proyecto a lo largo y ancho de nuestro país. Son sus socios Juan Manuel Mandarano y Lucas Arouxet.