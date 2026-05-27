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 - 27 de Mayo de 2026 | 13:21

Atletas de Olavarría en las Fiestas Mayas y en el “Desafío Punta Negra”

El pasado fin de semana, atletas de Olavarría dijeron presentes en emblemáticas competencias. En inmediaciones de los Bosques de Palermo se corrió las Fiestas Mayas, en las sierras tandilenses, la Maya Run y en San Juan hubo Trail running.

Como cada fin de semana, atletas de los diferentes grupos running de la Ciudad dijeron presentes en varias competencias y fue con destacadas actuaciones.

 

En Tandil se corrieron los 10K Maya con importante convocatoria y representantes de Olavarría fueron parte de la propuesta en inmediaciones del Dique.

 

 

En lo que respecta a resultados, Roberto Bianchi fue 2° en su categoría y en tercer lugar de su franja etaria se ubicó Carolina Bustos. Rosana Luisettti fue 8° en la general femenina.

 

Además, completaron la distancia Carlos Maldonado, Ignacio Trebuc, Ángel Saunno entre los Caballeros y Mariana Arias y Jesica Menon entre las Damas.

 

 

Por otro lado, los Bosques de Palermo volvieron a recibir una nueva edición de las Fiestas Mayas, una de las competencias más emblemáticas del calendario nacional.

 

Organizado por el Club de Corredores y en su 50° edición, contó con 15 mil runners en el clásico circuito de 10 km llano certificado por la World Athletics y la nómina de deportistas olavarriense estuvo compuesta por Alfredo Ardiles, José Ardiles, Jonathan González, José Rigo, Ricardo Viera y Pierina Viera que fue segunda.

 

 

Por último, en San Juan, se completó el 14° “Desafío Punta Negra” una de las competencias más convocantes y desafiantes del calendario nacional y allí dijeron presentes Bernardo Ponce en 5 kilómetros, Hernán Parra, Marcos Giangreco, Mariano Gioitta y Ramiro Borzi en 30K y en 42K completó el recorrido Diego Ayesa con un tiempo de 9:51:49.

 

La carrera entre montañas, diques, senderos técnicos y paisajes imponentes en el departamento de Zonda estuvo organizada por Adventure Pro.

 

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