Atletas de Olavarría en las Fiestas Mayas y en el “Desafío Punta Negra”

Como cada fin de semana, atletas de los diferentes grupos running de la Ciudad dijeron presentes en varias competencias y fue con destacadas actuaciones.

En Tandil se corrieron los 10K Maya con importante convocatoria y representantes de Olavarría fueron parte de la propuesta en inmediaciones del Dique.

En lo que respecta a resultados, Roberto Bianchi fue 2° en su categoría y en tercer lugar de su franja etaria se ubicó Carolina Bustos. Rosana Luisettti fue 8° en la general femenina.

Además, completaron la distancia Carlos Maldonado, Ignacio Trebuc, Ángel Saunno entre los Caballeros y Mariana Arias y Jesica Menon entre las Damas.

Por otro lado, los Bosques de Palermo volvieron a recibir una nueva edición de las Fiestas Mayas, una de las competencias más emblemáticas del calendario nacional.

Organizado por el Club de Corredores y en su 50° edición, contó con 15 mil runners en el clásico circuito de 10 km llano certificado por la World Athletics y la nómina de deportistas olavarriense estuvo compuesta por Alfredo Ardiles, José Ardiles, Jonathan González, José Rigo, Ricardo Viera y Pierina Viera que fue segunda.

Por último, en San Juan, se completó el 14° “Desafío Punta Negra” una de las competencias más convocantes y desafiantes del calendario nacional y allí dijeron presentes Bernardo Ponce en 5 kilómetros, Hernán Parra, Marcos Giangreco, Mariano Gioitta y Ramiro Borzi en 30K y en 42K completó el recorrido Diego Ayesa con un tiempo de 9:51:49.

La carrera entre montañas, diques, senderos técnicos y paisajes imponentes en el departamento de Zonda estuvo organizada por Adventure Pro.