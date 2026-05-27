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 - 27 de Mayo de 2026 | 19:00

Evoluciona favorablemente el joven electrocutado

Aron Yoel Ibañez fue intervenido quirúrgicamente este mediodía y llevará adelante la recuperación en su domicilio. Desde la defensa se pidió el expediente de la causa. 

 

Este miércoles Aron Yoel Ibañez, el joven electrocutado en la avenida Emiliozzi y Calle 110 fue intervenido quirúrgicamente. 

 

El joven -que sufrió en gran parte quemaduras en su pierna- continuará la recuperación en su vivienda. 

 

Desde la defensa adelantaron a Verte que se solicitó el expediente de la causa para luego pedir las pericias correspondientes y cámaras de seguridad. 

El hecho

El abogado Cesar García, particular damnificado de la causa, puntualizó que “el lunes pasado por la noche Aron se dirigía en bicicleta desde Sierra Chica a Olavarría y cuando venía por la Avenida Emiliozzi y calle 110 se descolgó un cable y ahí es cuando se produjo el corte de luz que afectó a varios barrios de la Ciudad”.

 

“Ese cable le tocó el fémur y luego impactó contra la bicicleta y lo despidió a una distancia de más de dos metros. Los vecinos de la zona escucharon la explosión, se acercaron y lo auxiliaron”, añadió.

 

“Son ellos los que llamaron la ambulancia y gracias a esa asistencia él tiene posibilidades de vida”, cerró.

 

 

 

 

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