Evoluciona favorablemente el joven electrocutado

Este miércoles Aron Yoel Ibañez, el joven electrocutado en la avenida Emiliozzi y Calle 110 fue intervenido quirúrgicamente.

El joven -que sufrió en gran parte quemaduras en su pierna- continuará la recuperación en su vivienda.

Desde la defensa adelantaron a Verte que se solicitó el expediente de la causa para luego pedir las pericias correspondientes y cámaras de seguridad.

El hecho

El abogado Cesar García, particular damnificado de la causa, puntualizó que “el lunes pasado por la noche Aron se dirigía en bicicleta desde Sierra Chica a Olavarría y cuando venía por la Avenida Emiliozzi y calle 110 se descolgó un cable y ahí es cuando se produjo el corte de luz que afectó a varios barrios de la Ciudad”.

“Ese cable le tocó el fémur y luego impactó contra la bicicleta y lo despidió a una distancia de más de dos metros. Los vecinos de la zona escucharon la explosión, se acercaron y lo auxiliaron”, añadió.

“Son ellos los que llamaron la ambulancia y gracias a esa asistencia él tiene posibilidades de vida”, cerró.