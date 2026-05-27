En la tarde de este miércoles se registró un choque en cadena sobre avenida Trabajadores a pocos metros de la intersección con Moreno, protagonizado por dos camionetas Ford Ranger y un Fiat Siena, que se llevó la peor parte del siniestro.

Recibió impactos en la parte trasera y delantera, mientras que una de las camionetas dañó fuertemente el frente. La restante obtuvo un golpe en su paragolpes trasero, sin daños significativos.

Producto de la colisión, una de las pasajeras de los vehículos fue trasladada al Hospital Municipal por precaución, luego de sufrir un golpe.

Los vehículos quedaron emplazados sobre la avenida, obstruyendo el tránsito, por lo que personal policial realizó tareas para ordenar el tráfico.