Buscan restringir el uso de dispositivos digitales en las escuelas

Este martes se realizó en el Salón Albergucci de la Dirección General de Cultura y Educación, en la ciudad de La Plata, la jornada “Aprendizaje y cuidado digital: experiencias y políticas en la educación bonaerense”.

La actividad, organizada por el Consejo General de Cultura y Educación e impulsada por el consejero César Valicenti, reunió a funcionarios provinciales, especialistas en salud mental y educación, docentes y estudiantes en un espacio de intercambio y debate sobre los desafíos que presentan las tecnologías digitales en las infancias y adolescencias.

Se trata de un encuentro destinado a reflexionar sobre el uso de pantallas en el ámbito educativo, las políticas públicas vinculadas al cuidado digital y las experiencias pedagógicas desarrolladas en escuelas de la provincia. La apertura institucional estuvo centrada en la implementación de la Ley 15.534 sobre uso responsable de pantallas en el ámbito educativo.

Luego se desarrolló el panel de apertura, encabezado por la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, y el senador provincial Emmanuel González Santalla, quienes destacaron la importancia de construir políticas educativas que promuevan un vínculo saludable, crítico y responsable con las tecnologías.

En ese marco, la ministra Flavia Terigi remarcó que “el uso dentro de la escuela tiene que ser para fines educativos y autorizados por los docentes. Los estudiantes pueden llevar el teléfono por seguridad durante el trayecto, pero debe permanecer inactivo durante las horas de clase, salvo autorización expresa con fines pedagógicos”.

Además, sostuvo que “es fundamental sensibilizar sobre los principales riesgos que se presentan y enseñar usos pedagógicos de los dispositivos. Es necesario orientar su utilización y trabajar mucho con las familias acerca de los riesgos”.

Por su parte, el senador Emmanuel Santalla, impulsor de la Ley 15.534 que restringe el uso de celulares en las escuelas primarias, enfatizó la necesidad de establecer límites claros en el ámbito escolar y redefinir el concepto de conectividad.

“Hoy la brecha digital está orientada a las herramientas de uso, a las posibilidades de poner límites y al acompañamiento que se hace con los chicos. Ahí está la brecha hoy, no tanto en el acceso al dispositivo, sino en las herramientas con las que contamos para que nuestros chicos puedan autorregularse”, señaló el legislador.

El senador se refirió a la realidad que atraviesan los trabajadores de la educación en el cotidiano escolar: “Imagínense que un docente está compitiendo por la atención de un chico que ha desarrollado un tipo de concentración en base a una pantalla. Por eso creemos que tiene que haber una normativa que lo regule en términos generales para todos y sacarle ese peso al docente”.

Para finalizar, Santalla concluyó que “sacar el celular del aula es tratar de recuperar la atención de los chicos para poder aprender, que es lo que requiere cualquier proceso pedagógico”.

La jornada continuó con distintos paneles de especialistas. En el primero participaron el psicólogo clínico Damián Supply y Eliana Vázquez, quienes abordaron el impacto del uso de pantallas en niños, niñas y adolescentes, la salud mental y el acompañamiento institucional desde las escuelas. Además, estudiantes del Consejo Consultivo Provincial de Educación Secundaria compartieron experiencias y reflexiones sobre el uso cotidiano de la tecnología en las aulas y en la vida social.

En el segundo panel participaron Manuel Urdapilleta, integrante de la Asociación Civil Conciencia Digital, junto a Santiago Albarracín y Bárbara Torti, quienes expusieron sobre ciudadanía digital, nuevas tecnologías y herramientas pedagógicas para el uso responsable de celulares y pantallas en las instituciones educativas.

También se presentó la experiencia de una escuela primaria bonaerense vinculada a estrategias pedagógicas sobre el uso de dispositivos tecnológicos.

La jornada permitió consolidar un espacio de diálogo colectivo sobre los desafíos contemporáneos de la educación y la necesidad de construir políticas públicas que garanticen entornos digitales más saludables, inclusivos y seguros para las y los estudiantes bonaerenses.