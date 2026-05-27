Zona fría: el oficialismo deberá negociar voto a voto en el Senado

El oficialismo nacional deberá negociar voto a voto para sancionar el recorte a los subsidios de gas en la llamada zona fría ampliada, un tema que tiene gran interés en Olavarría y otras localidades bonaerenses. El debate del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados aún no arranca en el Senado y los números para la ley no están sobrados. El Gobierno necesita consolidar apoyos de gobernadores y sellar apoyo del bloque radical, donde hay dudas.

El respaldo de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalaqcua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) fue central para que el Gobierno lograra la media sanción de Diputados para el recorte de los subsidios al gas y lo será nuevamente en el Senado.

Si se repite el orden que se dio en la Cámara baja, La Libertad Avanza sumaría a sus 21 votos en el Senado los de la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la tucumana Beatriz Ávila y la chubutense Edith Terenzi, cuya provincia no se ve afectada por la reforma dado que el Régimen de Zonas Frías mantiene el subsidio para la Patagonia.

Mientras se prevé que los tres senadores del PRO también apoyen (como hicieron sus diputados), la UCR aportaría 9 de sus 10 votos, dado que el bonaerense Maximiliano Abad votará en contra, tal y como hizo la diputada Karina Banfi, otra radical de la provincia de Buenos Aires que es, en rigor, la más afectada por la reducción del subsidio.

El proyecto enviado por Milei y, que fue aprobado la semana pasada en Diputados, revierte la ampliación territorial del Régimen de zona fría que se aprobó en 2021, lo que implica una significativa reducción del universo de usuarios que gozaban de descuentos sobre la tarifa de gas de entre 30% y el 50%.

En la gestión anterior se extendió ese subsidio de 950.000 hogares a 4 millones. Con esta iniciativa, el Gobierno quiere que el beneficio vuelva a quedar limitado solo a la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe (Mendoza). Con eso, se estima que alrededor de 1,6 millones de usuarios verán aumentos en la factura que podrían llegar al 100%, entre ellos los usuarios olavarrienses.

(con información de La Voz del Interior e Iprofesional)