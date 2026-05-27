Denuncian ataques a mujeres cerca del Parque Helios Eseverri

Una vecina del barrio Isaura denunció que alrededor de las 18 del martes, sobre calle Rivadavia, en el sector de la vereda del Parque Helios Eseverri, un hombre la agredió físicamente con intenciones de cometer un abuso.

“No es la primera vez que pasa, el lunes le pasó a una amiga y el fin de semana a mi nuera. No podemos vivir así”, denunció.

Explicó que al momento del hecho se encontraba yendo a tomar un colectivo sobre calle Trabajadores y “un señor me agarró, me tiró y me golpeó y me decía que la iba a pasar bien con él. Pude pararme, pegarle para defenderme y una señora me socorrió y me salvó”.

En esa línea, expuso que llamó a la policía y brindó descripciones del hombre “aunque no lo pude ver bien porque a esa hora ya está oscuro”.

Los otros casos, según sus palabras, ocurrieron en el mismo sector. “Mi nuera estaba en bicicleta, le empezó a chistar y se le fue encima pero no llegó a agarrarla”, comentó.

El caso restante, que sucedió el lunes, “mi amiga me dijo que directamente la empezó a seguir, gritando cosas”.

“Quiero hacerlo público porque hoy fuimos nosotras tres y mañana puede ser cualquiera”, apuntó e indicó que “por ese lugar pasan chicos para las escuelas, en bicicleta y muchas chicas pueden estar en peligro”.