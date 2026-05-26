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 - 26 de Mayo de 2026 | 12:18

Torneo Unión Regional Deportiva: cruces confirmados para la próxima llave

Consumados los Octavos de Final del Torneo Unión Regional Deportiva, se confirmó la próxima llave que tendrá seis equipos olavarrienses.

Fotos: Andrés Arouxet

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la primera llave de Play-Off y definió la llave de Cuartos de Final con nutrida presencia local.

 

Entre domingo y lunes se completaron los Octavos de Final con goleadas, definiciones por penales y muchas emociones.

 

 

Racing, Estudiantes, El Fortín y Ferro golearon para sentenciar sus series, San Martín dio la nota en el “Pozo Serrano” y el duelo de locales fue para Embajadores por penales por lo que la Liga de Fútbol de Olavarría se aseguró un finalista.

 

 

Además, Cemento Armado y Balonpié animarán otro de los cruces de Cuartos de Final.

 

La cruces de Cuartos de Final:

San Martín – El Fortín

Ferro – Racing

Embajadores – Estudiantes

Cemento Armado – Balonpié 

 

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