Torneo Unión Regional Deportiva: cruces confirmados para la próxima llave

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la primera llave de Play-Off y definió la llave de Cuartos de Final con nutrida presencia local.

Entre domingo y lunes se completaron los Octavos de Final con goleadas, definiciones por penales y muchas emociones.

Racing, Estudiantes, El Fortín y Ferro golearon para sentenciar sus series, San Martín dio la nota en el “Pozo Serrano” y el duelo de locales fue para Embajadores por penales por lo que la Liga de Fútbol de Olavarría se aseguró un finalista.

Además, Cemento Armado y Balonpié animarán otro de los cruces de Cuartos de Final.

La cruces de Cuartos de Final:

San Martín – El Fortín

Ferro – Racing

Embajadores – Estudiantes

Cemento Armado – Balonpié