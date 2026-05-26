Torneo Unión Regional Deportiva: cruces confirmados para la próxima llave

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la primera llave de Play-Off y definió la llave de Cuartos de Final con nutrida presencia local.
Entre domingo y lunes se completaron los Octavos de Final con goleadas, definiciones por penales y muchas emociones.
Racing, Estudiantes, El Fortín y Ferro golearon para sentenciar sus series, San Martín dio la nota en el “Pozo Serrano” y el duelo de locales fue para Embajadores por penales por lo que la Liga de Fútbol de Olavarría se aseguró un finalista.
Además, Cemento Armado y Balonpié animarán otro de los cruces de Cuartos de Final.
La cruces de Cuartos de Final:
San Martín – El Fortín
Ferro – Racing
Embajadores – Estudiantes
Cemento Armado – Balonpié