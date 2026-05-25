El CEF San Antonio tuvo el “Memorial Tato De Luca”

Durante la jornada del último domingo, organizado por las autoridades del CEF San Antonio se realizó un torneo de voleibol recreativo benéfico en memoria de uno de los máximos impulsores de la actividad en la Ciudad.

La actividad que donó todo lo recaudado al Merendero “Lo de Tato” del Barrio Belén inició con un acto para homenajear la memoria de Ricardo “Tato” De Luca, destacado entrenador de la disciplina, conmemorando el primer aniversario de su fallecimiento.

Posteriormente y durante toda la jornada, hubo acción en las canchas disputas para la ocasión con la participación de gran cantidad de equipos que se sumaron a la propuesta.

Para finalizar, posterior entrega de trofeos, se plantó un árbol a cargo de los profesores del CEF y contó con la presencia de familiares del profesor de educación física.