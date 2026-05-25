Turismo Pista: Spinella fue el mejor local en Santa Fe

En el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge se completó la 4° fecha del Turismo Pista para las tres categorías y fue con presencia local.

Valentino Spinella fue el olavarriense mejor ubicado en el marco del “Gran Premio Shell Di Tondo” en la Clase 2. Vio la bandera a cuadros en cuarto lugar avanzando gran cantidad de posiciones -40- y seguir sumando importantes puntos en el campeonato.

Gabriel Melián que llegaba a Santa Fe con el 4° lugar en el campeonato completó el total de vueltas, pero finalizó 14°.

En la Clase 1, se produjo el regreso de Hamlet Simona junto al equipo Las Flores Motor Sport pero no logró completar el total de vueltas en la Final.

Martín Collodoro fue 16° y Xavier Gorostieta se ubicó 21°, siendo los otros representantes de Olavarría en la División Menor.

Por último, en la Clase 3, los locales estuvieron lejos del podio. Nicolás Benito fue 17°, Santiago Tambucci 27° y Nicolás Pezzucchi 31°.