Un nuevo robo en la ferretería de Colón y España

El local de la ferretería “Olavarría Goma” ubicada en Colón y España volvió a ser víctima en las últimas horas de un robo, el segundo en menos de un mes.

“El pasado 30 de abril ya habíamos sufrido un robo igual, con importantes pérdidas. Hoy (por este lunes), apenas semanas después, nos vuelve a pasar. Se llevaron un juego Lusqtoff de 252 piezas” contó su titular.

“La verdad es que estamos cansados de esta situación y varios colegas están pasando lo mismo. Esto ya parece una zona liberada, donde cualquiera rompe, roba y se va como si nada” se quejó el comerciante.