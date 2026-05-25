Torneo Unión Regional Deportiva: Ferro y Embajadores, también a los Cuartos de Final | Infoeme
Lunes 25 de Mayo 2026 - 19:40hs
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 - 25 de Mayo de 2026 | 19:32

Torneo Unión Regional Deportiva: Ferro y Embajadores, también a los Cuartos de Final

En la jornada del lunes se completó la llave de Octavos de Final del Torneo Unión Regional Deportiva y fue con clasificación para Ferro y Embajadores. Además, clasificó Cemento Armado.

Fotos: Andrés Arouxet

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó su primera instancia de Play-Off y fue con tres partidos y el desquite del cruce entre locales.

 

 

En el “Tano Stuppia”, Embajadores logró la clasificación a los Cuartos de Final al imponerse a Municipales desde los penales. Al igual que una semana atrás, fue empate 1 a 1 en el tiempo regular y victoria para los guiados por Fernando Di Carlo desde los 12 pasos por 3 a 0.

 

El héroe del feriado nacional fue Juan Bonavetti que contuvo tres de los disparos del elenco del Sindicato.

 

 

Por otro lado, en el Domingo Colasurdo, que tuvo un inicio demorado por algunos incidentes, Ferro goleó 3 a 0 a Sportivo Piazza para asegurar su pasaje a la siguiente ronda.

 

 

Además, en Azul, Cemento Armado logró la clasificación al vencer por penales a Empleados de Comercio tras terminar igualados 1 a 1 al cabo de los 180 minutos.

 

Los resultados:

En Primera División 

Cemento Armado 0 – 1 (Renzo Pérez) Empleados. Global: 1-1. Penales: 5-3

Ferro 3 (Thiago Andreu -2-, Franco Vales) – 0 Sportivo Piazza. Global: 5-1

Municipales 1 (Sebastián Alonso) – 1 (Franco Fernández) Embajadores. Global: 2-2. Penales: 0-3

 

En Sub21

Ferro 2 (Juan Fluixa y Thiago Ruiz) – 2 Santiago Agüero y Ramiro Berlaola) Sportivo Piazza. Global: 4-3

Municipales 0 – 3 (Torres, Jerez y Pintos) Embajadores. Global: 0-4

 

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