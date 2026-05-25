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Lunes 25 de Mayo 2026 - 23:34hs
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 - 25 de Mayo de 2026 | 23:14

Golf: mucha presencia en el Torneo “Aniversario 25 de Mayo”

Este lunes, en conmemoración de un nuevo Aniversario del “25 de Mayo” varios golfistas se dieron cita para jugar un Medal Play homenaje. Ramiro Derdoy y Rubén Dattoli fueron los ganadores.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un Medal Play 12 hoyos para dos categorías y un buen número de participantes.

 

Ramiro Derdoy con 45 golpes fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap con Esteban González y Marcelo Fabbi con 46 golpes completando el podio.

 

Por otro lado, en De 14 al máximo, la victoria fue para Rubén Dattoli con 45 golpes y lo escoltaron Felipe Arenas con 47 golpes y Juan Peruilh con 48 golpes. 

 

La actividad continuará el miércoles con una nueva fecha del Ranking “Piana del Sole”.

 

Fuente: prensa CAE

 

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