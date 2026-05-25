Golf: mucha presencia en el Torneo “Aniversario 25 de Mayo”

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un Medal Play 12 hoyos para dos categorías y un buen número de participantes.

Ramiro Derdoy con 45 golpes fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap con Esteban González y Marcelo Fabbi con 46 golpes completando el podio.

Por otro lado, en De 14 al máximo, la victoria fue para Rubén Dattoli con 45 golpes y lo escoltaron Felipe Arenas con 47 golpes y Juan Peruilh con 48 golpes.

La actividad continuará el miércoles con una nueva fecha del Ranking “Piana del Sole”.

Fuente: prensa CAE