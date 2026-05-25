Torneo Interligas Juvenil: la 6° tuvo dos cruces

El certamen interligas reservado para dos categorías que cuenta con participación de equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y Bolívar jugó dos de los cruces de la 6° fecha.

En Villa Alfredo Fortabat, Embajadores ganó en sus dos presentaciones ante Loma Negra y en Bolívar, Estudiantes apenas pudo sumar un punto.

Los resultados:

Sub 12

Loma Negra 0 – 5 Embajadores

Balonpié 0 – 0 Estudiantes

Empleados – San Martín

Sub14

Loma Negra 2 – 3 Embajadores

Balonpié 1 – 0 Estudiantes

Empleados – San Martín