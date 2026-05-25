Torneo Interligas Juvenil: la 6° tuvo dos cruces | Infoeme
Lunes 25 de Mayo 2026 - 23:34hs
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 - 25 de Mayo de 2026 | 23:03

Torneo Interligas Juvenil: la 6° tuvo dos cruces

En la jornada del domingo, el Torneo Unión Regional Deportiva tuvo acción para las dos categorías juveniles y festejos para Embajadores entre las presentaciones locales.

Foto: Prensa Loma Negra

El certamen interligas reservado para dos categorías que cuenta con participación de equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y Bolívar jugó dos de los cruces de la 6° fecha.

 

En Villa Alfredo Fortabat, Embajadores ganó en sus dos presentaciones ante Loma Negra y en Bolívar, Estudiantes apenas pudo sumar un punto.

 

Los resultados:

Sub 12

Loma Negra 0 – 5 Embajadores

Balonpié 0 – 0 Estudiantes 

Empleados – San Martín 

 

Sub14

Loma Negra 2 – 3 Embajadores 

Balonpié 1 – 0 Estudiantes 

Empleados – San Martín 

 

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