Torneo Interligas Juvenil: la 6° tuvo dos cruces

El certamen interligas reservado para dos categorías que cuenta con participación de equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y Bolívar jugó dos de los cruces de la 6° fecha.
En Villa Alfredo Fortabat, Embajadores ganó en sus dos presentaciones ante Loma Negra y en Bolívar, Estudiantes apenas pudo sumar un punto.
Los resultados:
Sub 12
Loma Negra 0 – 5 Embajadores
Balonpié 0 – 0 Estudiantes
Empleados – San Martín
Sub14
Loma Negra 2 – 3 Embajadores
Balonpié 1 – 0 Estudiantes
Empleados – San Martín