Torneo Interligas: los locales, todos clasificados

Buen domingo para los equipos de Olavarría en el Torneo Interligas que se impusieron en las Revanchas de los Octavos de Final del certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida.

En cuatro escenarios locales tuvieron lugar los desquites de la primera llave de Play-Off del Torneo Interligas y fue con todos festejos olavarrienses.

Racing y Estudiantes lograron amplias goleadas, El Fortín sumó su onceavo partido invicto y San Martín logró una gran victoria para que sean todas clasificaciones a los Cuartos de Final.

Los resultados:

En Primera División

Estudiantes 6 (Joaquín Stular -2-, Manuel Abentín, Gerónimo Candia, Benjamín Zalazar, Gervasio Pelaytay) – 1 (Cristian Vera) Boca. Global: 7-1

Racing 7 (Matías Ordozgoiti, Nehemías Loza, Román Garabento -2-, Uriel Mormando, Facundo Tucker, Santiago Izaguirre) – 1 (Dylan Pérez) Juventud. Global: 8-2

El Fortín 3 (Mateo Guevara, Leonardo Benito, Alejandro Bianciatto) – 1 (Lucas Andrada) Casariego. Global: 4-2

Balonpié 2 (Andy Angerami, Elías Gutiérrez) - 0 Alumni Azuleño. Global: 5-1

San Martín 3 (Bernardo Mosca, Yael Román) – 0 Lilán. Global: 4-0

En Sub21:

Loma Negra 3 (Pedro Diuono, Thiago Bickart y Federico Steinbach) – 2 (Bautista Madrid y Bautista Torres) Lilán. Global: 3-5

El Fortín 3 (Santiago Gómez, Lautaro Marín y Jeremías Domínguez) – 1 (Elías Sarchioni) Urdampilleta. Global: 6-1

Balonpié 3 (Santiago Tomassini -2-, Juan Martín) – 1 (Valentín Franco) Alumni Azuleño. Global: 3-1

Hinojo 0 – 0 Empleados de Comercio. Global: 1-1. Ganó Hinojo por penales

Estudiantes 0 – 1 (Nahuel Coronel) Boca. Global: 0-2

Racing 1 (Alexis Spitale) – 1 (Franco Nirian) Juventud. Global: 4-5

La programación:

En Primera División

Lunes:

14:30 hs.: Cemento Armado vs. Empleados

15:00 hs.: Ferro vs. Sportivo Piazza

15:00 hs.: Municipales vs. Embajadores

En Sub21

Lunes:

12:45 hs.: Ferro vs. Sportivo Piazza

12:45 hs.: Municipales vs. Embajadores