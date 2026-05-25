Básquet Local: Estudiantes se quedó sin invicto en Bolívar

El torneo organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División inició la 6° fecha y en el Padre Francisco Echevarría perdió Estudiantes.

El “Bataraz” cayó 73 a 64 ante Sport Club Trinitarios en Bolívar y terminó con su invicto. Tadeo Junco con 20 puntos fue el máximo anotador del encuentro.

Hizo el desgaste el juvenil equipo “albinegro” que se presentó en el Padre Francisco Echevarría, pero tras una buena primera mitad no lo supo sostener y la experiencia bolivarense fue determinante en los últimos 10 minutos para revertir la historia.

Cuatro jugadores de Sport terminaron alcanzando el doble dígito para que el elenco dirigido por Marcelo Álvarez sume su tercera conquista en la competencia olavarriense.

Síntesis Sport Club Trinitarios – Estudiantes:

Estadio: Padre Francisco Echevarría

Árbitros:

Sport Club Trinitarios (73): Morena (10), Junco (20), Álvarez Delgado (4), Briguez (14), Pasos Pérez (15) -FI- Cainzos (0), Maldonado (8), Vaccarezza (0), Álvarez Maineri (2). DT- Marcelo Álvarez

Estudiantes (64): Sánchez Savi (13), Cuadrillero (15), Echevarría (7), Dilascio (16), Neuvelle (8) -FI- Elizaga (2), Etchevarne (2), Bahl (1). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 15 – 16; 36 – 37; 48 – 56 y 73 – 64