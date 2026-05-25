La “Copa Juan Domingo Marinangeli” tuvo su puntapié inicial

En el Pedro Iriart Legorburu, se llevó a cabo el puntapié inicial del primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División.

Juan Domingo Marinangeli, reconocido ex futbolista y DT durante largos periodos, dijo presente en el estadio del Club Sierra Chica para ser parte de la presentación oficial del certamen. Estuvo acompañado por familiares, amigos, ex dirigidos y dirigentes de la Liga de Fútbol de Olavarría encabezados por Pablo Palahy, vicepresidente de la entidad.

En lo que respecta a los 90 minutos de fútbol, Sierra Chica se impuso 1 a 0 a Colonias y Cerros. David Navarro marcó el gol para los locales que iniciaron de la mejor forma su participación en la competencia doméstica y tomaron ventaja de cara a lo que será el cierre de la llave.

La Copa había iniciado, oficialmente, en la tarde del domingo en el Enrique De la Quintana con festejo para Espigas.

La próxima semana se jugarán los partidos revancha con todo por definir.