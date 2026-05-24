Golf: Navas y Rossi ganaron el Medal Play 18 hoyos

En el campo de golf del Club Estudiantes se completaron otros 18 hoyos con la disputa del el Torneo “Pte. Alfredo Carpi” puntuable para el Ranking anual y reservado para dos categorías.

Alejandro Navas con 63 golpes se impuso en Hasta 13 de Hándicap y fue escoltado por Martiniano Díaz Oviedo y Marcelo Fabbi con 65 golpes.

En De 14 al Máximo la victoria fue para Juan Carlos Rossi con 69 golpes favorecido en el desempate automático ante Emmanuel Álvaro. Pablo Recalde con 70 golpes completó el podio.

La actividad continuará el lunes con un Medal Play 12 hoyos, “Día de la Patria”.

Fuente: prensa CAE