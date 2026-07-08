Maxiliga: arrancó la Final con triunfo de Mariano Moreno

En el “Eladio Arnau” de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno comenzó la definición del primer torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Maxiliga.

Mariano Moreno derrotó al CEF N°44 por 47 a 42 en el primer partido de la Final.

En un reñido duelo con marcada paridad, el elenco fomentista logró revertir una desventaja de una decena de puntos con un gran último cuarto y se adelantó en la definición.

El segundo punto se jugará en el gimnasio del Barrio CECO, y en caso de empate, la definición volverá al gimnasio de la Sociedad de Fomento.