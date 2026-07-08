Nehuén Erripa sigue sumando experiencia en el calendario europeo

Nehuén Erripa fue parte de la 37° edición de la Carrera de la Solidaridad y de los Campeones Olímpicos que tiene lugar en Polonia y cuenta con importante participación dentro del calendario del Tour de Europa.

Erripa continúa consolidando su presente en el ciclismo europeo y volvió a dejar una muy buena imagen al completar una destacada actuación en la 37ª edición de la Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques, tradicional competencia polaca correspondiente al calendario UCI Europe Tour, categoría 2.2.

La carrera se desarrolló a lo largo de cuatro jornadas y reunió a destacados equipos continentales de Europa, otorgando además puntos para el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional.

El representante del equipo Bialini Wheellab, logró un valioso octavo puesto en una etapa de 185 kilómetros, disputada con fuertes vientos y definición masiva al sprint.

La clasificación general quedó en manos del polaco Marceli Bogusławski (ATT Investments), quien se adjudicó la prueba luego de las cuatro etapas.

Erripa finalizó 48°, a apenas 33 segundos del campeón confirmando su crecimiento dentro del calendario europeo.

La temporada del ciclista formado en Olavarría continuará sin descanso. Su agenda inmediata incluye la participación en el Gran Premio de Hungría, para luego afrontar el Gran Premio de Eslovaquia.