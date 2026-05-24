Torneo Unión Regional Deportiva: el "Chaira" a Cuartos de Final con goleada

Racing goleó en el Buglione Martinese para avanzar a Cuartos de Final del certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida.

El "Chaira" venció 7 a 1 a Juventud en la fría mañana dominical y aseguró su continuidad en el Interligas con un contundente 8 a 2 en la serie. Matías Ordozgoiti al minuto de juego, Román Garabento a los 45´+2 y los 47´, Nehemías Loza Torres a los 43´, Uriel Mormando a los 46´, Facundo Tucker a los 50´ y Santiago Izaguirre a los 90' marcaron para el ganador, mientras que el descuento fue obra de Dylan Pérez a los 83´.

Dominio total y absoluto tuvo el equipo de Carlos Tavare ante el elenco de Laprida. Ganaba desde casi el vestuario y luego de desperdiciar varias chances de gol, sentenció las acciones muchísimo antes del final.

Apenas 20 segundos habían transcurrido cuando Racing generó la primera situación de peligro. Pelotazo largo para Mormando que fue derribado en el área y antes del minuto, Matías Ordozgoiti cambió penal por gol.

Mormando fue el distribuidor de juego y la gran figura del duelo, pero a pesar de que generó y se generó varias chances de gol, recién sobre el cierre de los primeros 45 minutos, sentenció las acciones.

A los 43´, Nehemías Loza Torres aprovechó un rebote y con el tiempo cumplido de la primera parte, Román Garabento cambió penal por gol tras la infracción que recibió Galmez.

No frenó su buen andar la “Estrellita” en el complemento, que en cinco minutos sumó otro “triplete” para dilapidar cualquier intensión lapridense de buscar la heroica.

Uriel Mormando cumplió con la ley del ex antes del minuto de la segunda parte con un violento remate, Román Garabento de cabeza se anotó con su “doblete” y Facundo Tucker apareciendo solo en el área chica marcó el sexto.

Quedó tiempo para que Dylan Pérez de penal marcara el gol del honor en la visita en una de las dos jugadas que se acercó al área rival y que Santiago Izaguirre pusiera cifras definitivas tras conectar el centro que Kolman envió desde la derecha.

Victoria sin atenuantes para el equipo de Olavarría que no le dio chances a su rival y espera en Cuartos de Final del Torneo Unión Regional Deportiva donde enfrentará al ganador del duelo entre Ferro y Sportivo Piazza.

Síntesis Racing – Juventud:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitros: Facundo Abel (Bolívar)

Racing (7): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Sebastián Álvarez (B. Pérez Ramírez), Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri; Jonathan Galmez (S. Izaguirre), Manuel Scacheri, Nehemías Loza Torres (T. Kolman), Matías Ordozgoiti; Uriel Mormando (A. Teixeira), Román Garabento (F. Kolman). DT- Carlos Tavare

Juventud (1): Iván Larios; Maximiliano Padín Montenegro (N. Cabrera), Héctor Parrella, Javier Lucero; Christofer Yovenittti, Eric Reyes (C. Baigorria), José Moncla (F. Mehlhose); Pedro Soria, Dylan Pérez, Gonzalo Minvielle. DT- Mariano Saenz Valiente

Amonestados: Izaguirre, G., Galmez, Scacheri (RAC); Minvielle, Padín Montenegro, Parrella (J)

Expulsados: No hubo

Goles: 1´ PT Matías Ordozgoitti (RAC), 43´ PT Nehemías Loza Torres (RAC), 45´+2 PT Román Garabento (RAC), 1´ ST Uriel Normando (RAC), 2´ ST Román Garabento (RAC), 5´ ST Facundo Tucker (RAC), 38´ ST Dylan Pérez (J), 45´ ST Santiago Izaguirre (RAC)