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 - 8 de Julio de 2026 | 12:11

Robaron tres bicicletas de un local en pleno centro

Ocurrió en la esquina de Vicente López y Sargento Cabral. Delincuentes destrozaron la vidriera y se llevaron rodados en exhibición. La Policía analiza cámaras de seguridad.

 

Al menos dos delincuentes sustrajeron tres bicicletas del local Planet Bike, ubicado en el microcentro de la ciudad.

 

El ilícito fue perpetrado en la madrugada de este miércoles y tuvo como blanco el comercio que se encuentra en la esquina de Vicente López y Sargento Cabral. 

 

Allí los ladrones rompieron el blindex, provocando grandes daños materiales en el negocio, y además robaron tres bicicletas que estaban exhibidas.

 

La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera, que ya trabaja para identificar a los responsables a través de registros fílmicos del sector.

 

Interviene la UFI 10. 

 

 

 

 

 

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