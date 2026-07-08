El consumo de pollo superó a la carne vacuna, pero se derrumbó en Olavarría

De acuerdo con una investigación dada a conocer hace pocos días el consumo de la carne de pollo logró superar por primera vez en más de medio siglo a la carne vacuna en la elección de los consumidores, con un promedio anual cercano a los 50 kilos por habitante.

La diferencia está vinculada principalmente a la búsqueda de alternativas más accesibles en un contexto económico donde los precios tienen un peso determinante.

En el marco del 60° aniversario del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) y la celebración del Día Nacional de la Avicultura junto a la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), el presidente de CEPA, Franco Santangelo, destacó el rol estratégico de la actividad en la seguridad alimentaria y en el desarrollo económico del país.

“Somos sin duda la proteína más económica y accesible, y tenemos el deber y el compromiso de alimentar a nuestra población”, afirmó.

Esteban Probanza está en el mercado olavarriense del pollo hace casi dos décadas como distribuidor de la firma entrerriana “Soychú”, y según sus números los movimientos en los mostradores locales contradicen las estadísticas nacionales.

“Lo que vemos en el mostrador no condice con la estadística. A nosotros las ventas se nos han caído. Más que nada en estos dos últimos meses han bajado muchísimo” afirmó.

“Nosotros hace 17 años que distribuimos pollo de la marca ‘Soychú’ y la realidad es que hace algunos años que el consumo viene bajando y estos dos últimos meses fue tremendo, con una caída de 30%. Es algo inexplicable y todavía no logro entender por qué” dijo.

Probanza puso este derrumbe en números: “Nosotros estábamos más o menos en 900 cajones semanales y hoy estamos en 500 cajones y hay semanas de 400. Las ventas se han parado notablemente, a pesar de que el pollo es una proteína barata comparada con otras”.

Sobre la relación con el precio, constató que luego de varias subas “ahora viene bajando porque no hay consumo y el pollo es algo de todos los días, el frigorífico lo tiene que sacar, no lo pueden estoquear, por lo cual tienen que bajar los precios para que se reanime un poco la venta, pero la realidad es que hasta ahora no se reactivó”.

“Lo he hablado con muchos distribuidores en el resto del país y a todos nos está pasando lo mismo. No nos está yendo bien” acotó.

Por su parte Michel Beltrán, gerente de Vitolo Carnes, ofrece también el pollo en todas las variantes en el mostrador y su diagnóstico resultó parecido el de Probanza.

“Más allá de que nuestro producto principal es la carne vacuna, también vendemos pollo entero, pata-muslo, pechuga, milanesa de pollo y no se vio un cambio significativo” indicó.

“Si analizamos que cayó el consumo de carne vacuna un 30 por ciento, que hemos perdido kilos vendidos y que de pollo vendemos los mismos kilos en porcentaje estamos vendiendo más, claro. Pero no tiene nada que ver con un crecimiento del consumo en kilos como trascendió en los últimos días” certificó.