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 - 8 de Julio de 2026 | 18:30

Básquet Formativo: la actividad no se detiene 

En el transcurso del pasado fin de semana prosiguió la actividad para el básquet formativo olavarriense y fue con muchos partidos.

Fotos: Modo Pedal

Las competencias organizadas por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas completaron un nuevo fin de semana con una veintena de partidos.

 

En diferentes escenarios hubo acción para la rama Masculina incluyendo U21 y también para las Damas que entraron en la recta final del Torneo Apertura.

 

 

Los resultados:

Racing (L) - Estudiantes Negro:

Mini: 27-42

U13: 38-55

U15: 64-59

U17: 46-49

El Fortín - Chacarita:

Mini: 25-36

U13: 33-55

U15: 67-73

U17: 67-60

Racing (O) - Sport Club Trinitarios:

Mini: 15-38

U13: 74-36

U15: 55-54

U17: 52-77

Deportivo Argentino - Comercio:

Mini: 0-20

U13: 12-54

U15: 33-42

U17: 35-69

Jorge Newbery - Mariano Moreno:

Mini: 103-12

U15: 91-16

U17: 80-30

Estudiantes Blanco - Las Flores Básquet:

U13: 45-53

U15: 20-77

Racing (O) Blanco - Estudiantes Blanco:

U13: 28-72

U17: 35-56

 

Femenino

Argentino - Comercio:

U17: 40-26

 

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