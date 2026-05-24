Liga Nacional: Ferro arrancó la “Semi” con derrota

En el Socios Fundadores, tuvo lugar el juego uno de las semifinales de La Liga Nacional y fue caída para el equipo que cuenta con presencia olavarriense.

El “Verdolaga” cayó 81 a 77 ante Gimnasia y Esgrima en un duelo parejo de cambios constante de liderazgo que tuvo al “mens sana” cerrando mejor las acciones ante su gente.

Alejandro Diez fue uno de los protagonistas del “Oe” con mucho aporte en ofensiva. El ala pivot terminó el partido con 14 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 1 recupero y 1 tapa en 25:34 minutos.