Bochas: semana de muchísima actividad y definiciones

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con su calendario y durante los últimos siete días hubo mucha acción en diferentes competencias.

En el ámbito local, sigue la definición de los Torneo Oficiales de Tercetos para Damas y Caballeros en sus dos categorías y están próximos a conocerse los equipos ganadores.

En Damas, Pueblo Nuevo A logró llegar a la Final y se impuso en el primero de los duelos, por lo que forzó el desempate ante Fortín Tradicionalista A en la cancha 2 del Club San Martin de Sierras Bayas.

Fortín Tradicionalista “A” estuvo conformado por Natalia Gadea, Erica Quinteros, Andrea Fischer y Gudalupe Serantes y Pueblo Nuevo lo hizo con Gabriela LImardo, María Maiz, Cecilia Esnal y Flor Vallejos.

En Caballeros, inició la Ronda Final para las Categorías A y B y se definieron los finalistas. En A, Pueblo Nuevo enfrentará a La Amistad y en la B, repetirán equipos, pero cambiando la ventaja.

También tuvo continuidad el Infanto-Juvenil que completó nuevas fechas en sus dos categorías.

Además, se jugó el Torneo Selectivo de Tercera Categoría en la modalidad de Parejas. Braian Bahl de Hinojo y Aldo Leal de Álvaro Barros serán los representantes olavarrienses en el Torneo Zonal que tendrá lugar en Bolívar el próximo domingo.

Dentro de las competencias de Caballeros, Pueblo Nuevo participó del Torneo Provincial de Clubes Campeones y tras imponerse en la Zona C, quedó eliminado en la instancia de Cuartos de Final.

Por último, Karina Urrutia, Beatriz Maceo, Alejandra Mateucci y Silvia Batiatto representaron a la Ciudad en el Campeonato Argentino +50 que tuvo lugar en Colón y fue con un destacado quinto puesto.

Las representantes locales vencieron en la Zona A Chajarí y a la Federación Argentina y también se impusieron en Octavos de Final ante Misiones, para caer ante la Asociación Uruguayense en los Cuartos de Final.

Los resultados:

Damas:

Ronda perdedora

Pueblo Nuevo A 15 – 2 Pueblo Nuevo B

Final

Fortín Tradicionalista A 2 – 15 Pueblo Nuevo A

Caballeros:

Ronda Final

En Primera

Pueblo Nuevo 15 – 6 La Amistad

Álvaro Barros 15 – 8 San Martin

En Segunda

La Amistad 15 – 6 Pueblo Nuevo

Loma Negra 15 – 12 Sierra Chica

Ronda perdedora

En Primera

La Amistad 15 – 2 Álvaro Barros

En Segunda

Pueblo Nuevo 15 – 14 Loma Negra

Infanto-Juvenil:

1° fecha ronda Final Sub12

Hinojo A 12 – 2 Hinojo B

Pueblo Nuevo 11 – 8 Loma Negra (finalizó por tiempo)

7° fecha Sub15

Loma Negra (Ariel González) 11 – 6 Hinojo (Juan Passarini) (finalizó por tiempo)

Álvaro Barros (Raiquen Arce) 11 – 7 Pueblo Nuevo (Tiziano Orradre) (finalizó por tiempo)

Libre: Pueblo Nuevo B (Mia Palomeque)