En Azul, olavarrienses arrancaron la Liga Regional del Centro

Ferro y Estudiantes completaron la fecha inaugural de la Liga Regional del Centro, que tuvo lugar en el Club Remo de Azul.

El equipo de Estudiantes logró el 8º puesto entre 15 instituciones participantes. Fueron 11 deportistas que sumaron destacadas actuaciones individuales y varios podios a lo largo de la jornada.

Entre los resultados más sobresalientes estuvieron las actuaciones de Santiago Martínez Brun, Martina Barone y Jazmín Rizzonelli, quienes lograron quedarse con el primer puesto tanto en 50 metros libres como en 50 metros espalda dentro de sus respectivas categorías.

También tuvo una destacada jornada Juana Laplace, ganadora de las pruebas de 50 metros libres y espalda en Juveniles, mientras que Manuel Fernández obtuvo el primer lugar en 50 metros espalda y finalizó cuarto en libres.

Además, Lautaro Clarck logró el segundo puesto en 50 metros espalda en categoría Menores y Olivia Morúa fue segunda en 50 metros libres en Juveniles.

Por otro lado, Sofía Callegaro, nadadora “Carbonera” logró obtener el 3° tercer puesto en una de las pruebas en las que debutó tras ser seleccionada en el programa “Talentos en el Agua”.

Fuente: prensa CAE // Hinojo